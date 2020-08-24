أوجه التشابه بين 200 مليون السيستاني و الكاظمي !

2020/08/24 | 17:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد السامرائي كلنا سمعنا كيف ان رامسفيلد ارسل 200 مليون دولارتم تسليمها للسيستاني من أجل أن لا يقاوم شيعة العراق توغل القوات الامريكية المحتلة ,لا أريد أن أؤكد هنا على...أكمل القراءة ←

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