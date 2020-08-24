2020/08/24 | 17:51 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تطالب بتنفيذ جميع فقرات قانون الابطال والرواد بما في ذلك توزيع الاراضي على مستحقيها

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