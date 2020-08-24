الاقتصاد العالمي يترقب اربعة احداث خلال الاسبوع الجاري

2020/08/24 | 17:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

سيطرت التحركات الحادة في أسعار السلع والأسهم والعملات على تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مراقبة التطورات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية.

لكن هذا الأسبوع قد يكون ذا طابع أمريكي، حيث من المقرر إعلان بيانات حول أداء الاقتصاد الأمريكي وحديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما يشهد اجتماعات “جاكسون هول”.

حديث جيروم باول

يشهد يوم الخميس إلقاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاب بعنوان “مراجعة إطار السياسة النقدية” خلال ندوة “جاكسون هول” للسياسة الاقتصادية غبر الأقمار الصناعية.

ويُبقي المركزي الأمريكي معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة.

بيانات الاقتصاد الأمريكي

يترقب المستثمرون إعلان بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري في القراءة الثانية، يوم الخميس، وسط توقعات بانكماش تاريخي لكن بوتيرة أقل من التقدرات الأولية.

وأظهرت القراءة الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة تراجع بوتيرة سنوية 32.9 بالمائة في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

طلبات إعانة البطالة

تعلن وزارة العمل الأمريكي يوم الخميس، عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وكان عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانة البطالة قد تجاوز مليون شخص مجدداً في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس/آب.

اجتماع “جاكسون هول”

يشارك محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والأكاديميون والمشاركون في الأسواق المالية من كافة أنحاء العالم في اجتماع “جاكسون هول”.

ومن المقرر عقد الاجتماع -وهي ندوة سنوية تعقد في جاكسون هول منذ عام 1981- يومي الخميس والجمعة، وتركز كل عام على قضية اقتصادية هامة تواجه اقتصادات العالم.

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