مسلسل تصفية نجوم برشلونة يبدأ.. كومان يصدم سواريز

2020/08/24 | 18:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

ذكر “راديو كتالونيا” أن رونالدو كومان، مدرب برشلونة، قد أجرى اتصالا بنجم الفريق الأوروغوياني لويس سواريز الاثنين، أخبره فيه أنه خارج الحسابات الموسم القادم.

وقالت الإذاعة الإسبانية إن كومان أخبر سواريز بأنه لن يكون ضمن خطته التي ستبدأ الأحد المقبل، وسيتم فسخ التعاقد بين سواريز وبرشلونة بالتراضي خلال الساعات المقبلة بعد الاجتماع الذي سيجمع بين مسؤولي النادي ومحامي اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن النادي الكتالوني مستعد للتخلي عن اللاعب مجانا وفسخ عقده احتراما للعلاقة الطيبة والسنوات التي أمضاها ضمن صفوفه.

وينتهي عقد سواريز مع برشلونة نهاية الموسم المقبل، وبه بند يسمح له بالاستمرار لموسم آخر لو شارك في 60% خلال العام المتبقي.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن سواريز سيرحل عن “كامب نو” في ظل عدم وجود رغبة باستمراره من قبل كومان المدير الفني الجديد، والذي حل مؤخرا كبديل عن المدرب كيكي سيتين المقال.

وأوضحت تقارير أخرى أن المهاجم البالغ 33 عاما سينضم لصفوف أياكس الهولندي الذي يسعى لاستعادة النجم الأوروغوياني في صفوفه بالموسم الجديد.

يذكر أن سواريز وصل إلى برشلونة قبل ست سنوات، صيف 2014 قادما من ليفربول، وخاض بقميص الفريق الكتالوني 283 مباراة، وسجل فيها 198 هدفا، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، ووزع 109 تمريرة حاسمة.



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