2020/08/24 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن ديوان الوقف السني عن اعادة فتح المساجد امام المصلين في الـ20 من ايلول المقبل.وقال الوقف في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ان “رئيس الوقف السني سعد كمبش عقد اليوم اجتماعا مع الكادر المتقدم في الديوان ومديري الأوقاف في محافظات العراق وبحضور جمع من العلماء والمشايخ من جماعة علماء العراق والمجمع الفقهي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف السني العراقي يقرر فتح المساجد في ايلول المقبل first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني العراقي يقرر فتح المساجد في ايلول المقبل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني العراقي يقرر فتح المساجد في ايلول المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).