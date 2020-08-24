2020/08/24 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت إيطاليا تجارب بشرية على لقاح محتمل ضد مرض “كوفيد-19″، لتنضم إلى الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفيروس الذي ظهرت مؤشرات على تزايد معدلات انتشاره مجددا في أوروبا.

وسيجري معهد “لادزارو سبالانساني”، وهو مستشفى في روما متخصص في الأمراض المعدية، تجارب على 90 متطوعا خلال الأسابيع القادمة، على أمل توفر لقاح بحلول الربيع القادم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مدير الشؤون الصحية في المستشفى، فرانشيسكو فايا، إن متلقي اللقاح الأول سيخضع للمراقبة أربع ساعات قبل السماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيظل تحت الملاحظة 12 أسبوعا.

وأضاف فايا: “سنرى ما إذا كانت للقاح أي آثار جانبية، وما إذا كان سيؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة دفاعية” وقال إن المرحلة الثانية من التجربة ستجرى في بلدان بها معدلات أعلى من الإصابات مثل المكسيك والبرازيل.

وأردف “إذا تمكنا من العمل بسرعة، سنطرح الجرعات الأولى من اللقاح في السوق في الربيع القادم”.

واللقاح الجديد المحتمل “جي.آر.إيه.دي-كوف2″، تطوره شركة “ريثيرا” التي مقرها روما.

وقالت منطقة لاتسيو قرب العاصمة الإيطالية في بيان إن التجارب الأولية التي شملت حيوانات قدمت نتائج إيجابية.

وتُجرى حاليا تجارب على لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا في عدد من الدول، من بينها الهند وبريطانيا وروسيا والصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تبدأ تجربة لقاح محتمل لـ “كوفيد-19”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تبدأ تجربة لقاح محتمل لـ “كوفيد-19”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).