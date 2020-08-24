مؤشرات بورصة العراق تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.23 % في جلستها الثانية

2020/08/24 | 18:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اغلق مؤشر البورصة العراقية، جلسة تداولات اليوم الاثنين، مرتفعاً بنسبة 0.23% ,متوقفا عند 466.43 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 9 شركات، وانخفاض أسهم 3، فيما حافظت 16 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5,966,440,088 سهماً، بقيمة 4,208,412,945 ديناراً عراقياً، تحصلت من إبرام 403 صفقات، شملت 28 شركة مساهمة، من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .

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