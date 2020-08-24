عشرات القتلى والجرحى من العسكريين في انفجارين بجنوب الفلبين

2020/08/24 | 18:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قالت وسائل إعلام ومصدر عسكري إن انفجارين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن مقتل 10 بينهم جنود ومدنيين وجرح العشرات في انفجارين في بلدة تقع بجزيرة مضطربة في جنوب الفلبين، اليوم الاثنين.

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