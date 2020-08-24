عملات ذهبية

2020/08/24 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء آثار إسرائيليون، الإثنين، اكتشاف مجموعة من العملات الذهبية الإسلامية القديمة خلال عمليات التنقيب الأخيرة بالقرب من مدينة يفني بوسط البلاد، مشيرين إلى أن العملات تعود للفترة العباسية.

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