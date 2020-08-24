2020/08/24 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/اعلن مدير مستشفى الأمير حمزة الحكومي بالعاصمة عمان عبدالرزاق الخشمان عن وفاة مواطنة اردنية مسنة /100/ عام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع معها عدد الوفيات بالمملكة منذ بدء الجائحة الى 13 وفاة.وكانت سيدة تبلغ من العمر/ 96 عاما/ قد توفيت أمس بالمملكة ، متأثرة بإصابتها بالفيروس./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مسنة اردنية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مسنة اردنية بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).