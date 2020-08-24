لجنة المسابقات: الدوري العراقي لكرة القدم سيقام وفق النظام العام

2020/08/24 | 18:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي حيدر عوفي، الاثنين، أن دوري الدرجة الاولى سيكون بطريقة الدوري العام على شاكلة الممتاز، ونبعد عنه تسمية دوري "المظاليم".



وذكر بيان للجنة المسابقة الهيئة التطبيعية، وتلقى "ناس" نسخة منه، (24 اب 2020)، ان "لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية عقدت، اليوم اجتماعا تشاورياَ مع الاتحادات الفرعية بحضور رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، والاعضاء رافد عبد الامير و اسعد لازم، ورئيس اللجنة الدكتور حيدر عوفي".

واضاف البيان ان "الاجتماع ناقش آلية دوري الدرجة الأولى، حيث استمعت اللجنة لمقترحات ممثلي ورؤساء الاتحادات الفرعية الذين قدموا مقترحاتهم حسب وضع وظروف محافظاتهم، وعدد الأندية المتواجدة فيها".

واكد رئيس التطبيعية، اياد بنيان، "ضرورة الاهتمام الكبير بدوري الدرجة الاولى، وتوفير سبل النجاح لإقامة دوري منظم يليق بالمسابقة".

من جهته، أكد رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي، بحسب البيان أن "دوري الدرجة الاولى سيكون بطريقة الدوري العام على شاكلة الممتاز، ونبعد عنه تسمية دوري المظاليم من خلال نقل المباريات تلفزيونياَ والاهتمام بالملاعب والتنظيم".

واضاف عوفي ان "المسابقات استمعت باهتمام بالغ لمقترحات الاتحادات الفرعية، وستقوم بدراستها ورفع التوصيات إلى الهيئة التطبيعية بهدف إقامة دوري مميز يعيد الهيبة لهذه المسابقة التي عانت الكثير من الصعاب في المواسم الماضية".

واختتم بالقول: "الاجتماع اتسم بالايجابية في مسعى جاد للمساهمة في انعاش المسابقة، والتطرق الى جوانب تسهم في الارتقاء بواقع دوري الدرجة الاولى، وتطور اللعبة".

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