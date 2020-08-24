انطلاق الجولة الثالثة لمناقشة الدستور السوري في جنيف

2020/08/24 | 18:26 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة انطلقت في مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم أعمال الجولة الثالثة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري بمشاركة الوفد الوطني وما يعرف بـ "وفد المعارضة".وأعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية "غير بيدرسون" عقد الجولة الثالثة للجنة لمناقشة الدستور بقيادة وملكية سورية.وتتألف اللجنة المصغرة من خمسة وأربعين عضوا بواقع خمسة …

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