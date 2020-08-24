وزير الدفاع الايراني: طهران وموسكو وضعتا برنامجا دقيقا لتعزيز التعاون الدفاعي

2020/08/24 | 18:26 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي ، اليوم الاثنين ، أن طهران وموسكو وضعتا برنامجا دقيقا لتعزيز التعاون الدفاعي بعد رفع حظر التسلح المفروض على بلاده.وذكر العميد حاتمي من موسكو ، تم إجراء مباحثات مهمة مع الجانب الروسي في مجالات التعاون الإقليمي والدولي والعلاقات العسكرية.واكد استعدادات بلاده وتهيئة الأجواء …

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