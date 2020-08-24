"اوراسيا ريفيو": واشنطن اغتالت القائد قاسم سليماني انتقاما لهزائمها العسكرية في المنطقة

2020/08/24 | 18:26 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة كشف موقع "اوراسيا ريفيو" عن ان قيام واشنطن باغتيال القائد قاسم سليماني كان انتقاما على الهزائم العسكرية التي تعرّضت لها في اكثر من محور.واكد الموقع ان اميركا شعرت باحباط كبير بعد اسقاط عدد من طائراتها في اليمن وسورية لذلك لجأت لاغتيال سليماني للتغطية على هزائمها.وبحسب التقرير فان ترامب يبحث حاليا …

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