القبض على مرتكب المجزرة التي هزت ميسان وسجن ضابط

2020/08/24 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مصدر امني في محافظة ميسان بالقاء القبض على المتهم المرتكب المجزرة التي هزة ميسان بقتل ثلاثة اشخاص جراء نزاع عشائري جنوبي العراق.وقال المصدر لمراسل (المستقلة) اليوم الاثنين انه ” تم القاء القبض على منفذ عملية القتل صباح اليوم التي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص” .واضافانه ” تم سجن منتسبين وضباط نتيجة وقوع […]

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