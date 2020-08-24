وفاة رجل اعمال عراقي 'مثير للجدل' متأثرا بـ كورونا (صورة)

2020/08/24 | 18:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توفي رجل الاعمال العراقي المعروف، المهندس عبد الله عويز الجبوري، الاثنين، في مستشفى الحمزة في الأردن، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

واعلنت وسائل إعلام عراقية اليوم ( 24 آب 2020 ) ، عن وفاة رجل الاعمال العراقي عبد الله عويز الجبوري في أحد مشافي المملكة الأردنية الهاشمية بعد صراع مع المرض.

ويعد عويز من رجال الاعمال المثيرين للجدل، حيث شهدت ساحات القضاء العديد من القضايا ضده، في وقت كانت انجازاته ايضا حاضرة ومنها المدينة الرياضية في البصرة.

ويعرف عن عبد الله عويز الجبوري من رجال الاعمال المقربين لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، ويعتبر من ممولي ائتلاف دولة القانون الكبار، الى جانب رجل الاعمال عصام الاسدي، حيث قدم المالكي تسهيلات عديدة للاثنين من اجل تنفيذ المشاريع كان اخرها مشروع قناة الجيش في بغداد ، بحسب موقع سكاي نيوز.

ويقول عويز عن نفسه انه من مواليد 1955 ناحية القاسم في محافظة بابل - حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة البصرة العام 1978، عمل في دوائر الدولة الرسمية ومؤسساتها كمهندس لمدة 26 عاما في مواقع وظيفية مختلفة ثم تمت احالته على التقاعد العام 2000 وانطلق بعدها بمشاريع لها علاقة مباشرة بخبرته الوظيفية المتراكمة التي اكتسبها من دوائر الدولة المختلفة.

وتعد شركة انوار سورى واحدة من اكبر شركاته، والتي بدأ تأسيسها برأسمال قدره 5 مليون دينار عراقي عام 2000 والذي لا يتجاوز 2500 دولار فقط..





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