بالصور: بيت بغدادي يتحول لمتحف تراثي يضم مقتنيات تاريخية و “سيارة مصفحة قديمة”..هذه تفاصيله

2020/08/24 | 18:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الاثنين، عن زيارة وفد منها لبيت تراثي في بغداد خصص متحفاً لمؤسس الجمهورية العراقية الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم.

وذكر بيان الوزارة، انه خلال زيارة البيت تم التوجيه بإصدار دليل خاص بجميع مقتنيات المتحف وتاريخها ومناسباتها، لتشجيع إدارته على فتح أبوابه أمام المواطنين وتطويره.

ويضم المتحف عدداً من القاعات خصصت لعرض مقتنيات الزعيم والهدايا الحاصل عليها من شخصيات محلية وعربية، فضلا عن قاعة للأسلحة الشخصية وسيارة مصفحة قديمة، بالاضافة تمثال قاسم الذي صممه النحات خالد الرحال.

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