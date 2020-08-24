2020/08/24 | 18:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بالاستمرار بتدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بالاستمرار بتدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).