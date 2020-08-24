الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين مصر والعراق والأردن “الشام الجديد”

2020/08/24 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف القيادي في ائتلاف النصر العراقي، عقيل الرديني التفاصيل الكاملة لمشروع “الشام الجديد”، الذي تحدث عته رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مؤخرا.وقال الرديني في تصريح صحفي إن “مشروع الشام الجديد وفق النسق الأوروبي الذي تحدث عنه الكاظمي، ليس وليد اليوم وإنما طرح في زمن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي”.وأضاف أن “المشروع العملاق […]

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