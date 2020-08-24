اعتقال 446 شخصاً بينهم مخمورون ومتسولون في بغداد

2020/08/24 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد اعتقال 446 شخصاً بينهم “مخمورون ومتسولون” في العاصمة، وضبط 247 سيارة “مخالفة للتعليمات القانونية” خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال إعلام المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إن “دوريات نجدة بغداد، وسرية الدراجات، ووحدة الكلاب البوليسية (K9)، نفذت ممارسات أمنية مختلفة ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ولجانبي […]

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