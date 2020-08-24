تعليق محادثات

2020/08/24 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة الاثنين تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين أن ثلاثة مشاركين فيها مصابون بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.

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