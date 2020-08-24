بومبيو يطمئن نتنياهو على أن أمريكا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي

2020/08/24 | 18:48 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بالتفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بموجب أي صفقات سلاح أمريكية مع الإمارات في المستقبل.وأضاف للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ”الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي.سنظل ملتزمين بذلك“.وقال نتنياهو إن بومبيو طمأنه بهذا الصدد.وبدأ الوزير الأمريكي جولة في الشرق الأوسط بزيارة للقدس بهدف إظهار الدعم الأمريكي لجهود السلام وبناء جبهة في مواجهة إيران.وتشمل الجولة السودان والإمارات والبحرين.وأُعلن في 13 أغسطس آب عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.لكن ظهرت في إسرائيل بعض الأصوات المعارضة بسبب احتمالات حصول الدولة الخليجية على أسلحة أمريكية متطورة مثل الطائرة الحربية إف-35.وقال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض لقناة (سي.إن.إن) التلفزيونية يوم السبت إن الإمارات تحاول منذ وقت طويل الحصول على إف-35.وأضاف ”اتفاقية السلام الجديدة هذه يجب أن تزيد من احتمالية حصولهم عليها.لكننا نراجع الأمر“.وقال بومبيو إن واشنطن تقدم الدعم العسكري للإمارات منذ أكثر من 20 عاما، وهي إجراءات وصفها بأنها ضرورية لمواجهة التهديدات المشتركة القادمة من إيران، عدو إسرائيل اللدود.وأضاف ”نحن ملتزمون تماما بفعل هذا، وبتحقيق هذا وسنفعله بطريقة تحافظ على التزامنا تجاه إسرائيل وأنا واثق من أن هذا الهدف سيتحقق“.وبعد رفض مجلس الأمن الدولي مسودة قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي جرى تخفيفها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك يوم 20 أغسطس آب 2020.تصوير: مايك سيجار - رويترز وقال بومبيو ”نحن عازمون على استخدام كل الأدوات المتاحة لدينا لضمان عدم حصولها (إيران) على أنظمة أسلحة متطورة“.وأضاف ”نعتقد أن هذا من مصلحة العالم بأسره“.وحذر الفلسطينيون إدارة ترامب من محاولة تهميشهم في الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في الشرق الأوسط.وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات في مقابلة مع رويترز ”حشد العرب للاعتراف بإسرائيل وفتح السفارات لا يجعل من إسرائيل فائزا“.وأضاف ”أنتم تضعون المنطقة برمتها في وضع الكل فيه خاسر لأنكم تمهدون الطريق لصراع أبدي في المنطقة“.إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

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