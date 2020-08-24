بعد سواريز.. موندو ديبورتيفو تكشف ثاني الراحلين عن برشلونة في عهد كومان

2020/08/24 | 18:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن ثاني اللاعبين المغادرين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.وكان إذاعة "راك1" الكتالونية قد أفادت صباح اليوم، الأثنين، بأن المدير الفني لنادي برشلونة، رونالد كومان، قد تواصل مع لويس سواريز وأبلغه بأنه لن يعتمد عليه في الموسم الجديد.ولكن يبدو وأن هناك المزيد من اللاعبين الراحلين عن قلعة "كامب نو" قبل بداية فترة الإعداد في 31 أغسطس الجاري في المدينة الرياضية.وأكدت الصحيفة أن كومان قد تواصل أيضًا مع لاعب الوسط، أرتورو فيدال، وطلب منه البحث عن فريق جديد لأنه خارج حساباته الفنية في الفترة القادمة.ولم يتبق في عقد فيدال سوى عام واحد، لذلك سيتعين على محاميه ووكيله التوصل لاتفاق بالتراضي لفسخ العقد نهائيًا.الجدير بالذكر أن في حالة رحيل سواريز وفيدال عن برشلونة، سيفقد ليونيل ميسي قائد الفريق أقرب ثنائي له في النادي وربما هذا يؤثر على قراره بالاستمرار أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.محمد المرسومي

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