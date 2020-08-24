2020/08/24 | 18:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي تحدد الثاني عشر من شهر ايلول المقبل موعداً لاقامة انتخابات النادي

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