إيقاف مدد الطعن في الاحكام والقرارات

2020/08/24 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي صباح رومي عناد العكيلي عضو محكمة التمييز الاتحادية مدة الطعن هي الفترة الزمنية التي بانقضائها يمتنع على المحكوم عليه ان يطعن في الحكم، ‏ويترتب على فوات المدد القانونية للطعن، سقوط الحق في الطعن وهذه المدد حتمية، وتعد من ‏النظام العام، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء […]

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