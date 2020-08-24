موظفو نقل الطاقة الكهربائية في ميسان  يهددون بالعصيان وإطفاء المحطات

2020/08/24 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علي قاسم الكعبي/..هدد العشرات من الموظفين المحتجين في دائرة شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة ميسان ، باللجوء إلى طرق تصعيدية متعددة في حال استمرار تأخير رواتبهم وتسويف مطالبهم في توزيعها بمواعيد محددة .وقال المحتجون اثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الدائرة في مدينة العمارة ، انهم سيلجأون الى العصيان واطفاء […]

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