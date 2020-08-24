أعراض خطيرة يسببها نقص فيتامين “بي12” في الجسم

2020/08/24 | 18:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

يساعد فيتامين “بي12” في الوقاية من فقر الدم الذي يؤدي إلى الشعور بالتعب المستمر، ولكن هناك أعراض خطيرة تظهر على الإنسان بسب نقصه.

وأكد الأطباء أن أعراض نقص فيتامين “بي12” يمكن أن يكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان، كما أن الكشف المبكر يساعد في العلاج.

ويساعد فيتامين “بي12” في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم، ويشارك أيضا في تكوين الحمض النووي (المادة الوراثية لجميع الخلايا)، كما يساعد أيضًا في الوقاية من فقر الدم الذي يؤدي إلى وهن وضعف عام في الجسم.

ويمكن أن تشير البقع البيضاء على الجلد إلى نقص فيتامين “بي12” في الجسم.



وعند ظهور هذه البقع يجب مراجعة الطبيب بشكل فوري وإجراء الاختبارات اللازمة وخاصة لمستوى فيتامين “بي12” في الجسم، حسب موقع “لينتا يو أي”.

ووفقا للأطباء، فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يسبب أمراض خطيرة متعلقة بالدماغ والجهاز العصبي كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



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