وزير المالية في لندن لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية

2020/08/24 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادناقش وزير المالية علي علاوي، في العاصمة البريطانية لندن، مع أعضاء مجلس الاعمال العراقي البريطاني عدد من الملفات الاقتصادية.

وقال السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي في تغريدة على حسابه في تويتر، "ناقش وزير المالية العراقي وأعضاء مجلس الاعمال العراقي البريطاني كيفية تنشيط الاقتصاد من خلال التجارة والاستثمار وتوفير الوظائف والازدهار وكذلك أتاحة المزيد من الفرص لصالح العراقيين جميعاً".

ولم تعلن الحكومة العراقية عن زيارة علاوي إلى لندن، وتعتبر الشراكة الاقتصادية بين العراق وبريطانيا ضعيفة مقارنة مع دول عدة.





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