النمسا تطرد دبلوماسياً روسياً بتهمة “التجسس الصناعي” وموسكو ترد بالمثل

2020/08/24 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت روسيا ،الإثنين، طرد دبلوماسي نمساوي ردا على طرد فيينا دبلوماسيا روسيا أفادت معلومات صحفية عن ضلوعه في قضية تجسس صناعي.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان “انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، أعلن دبلوماسي في السفارة النمساوية في روسيا شخصا غير مرغوب فيه” ردا على قرار فيينا.وكانت النمسا قد اكدت الإثنين أنه يجري طرد […]

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