اعتقال 11 شخصا ومدير فندق على خلفية اغتصاب جماعي لمراهقة في إسرائيل

2020/08/24 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تم اعتقال 11 شخصا إضافة إلى مدير فندق على خلفية التحقيق في جريمة اغتصاب جماعي من طرف 30 شابا لمراهقة تبلغ من العمر 16 عاما في إسرائيل.ووقع الحادث في فندق “البحر الأحمر” في مدينة إيلات.وأشارت الشرطة إلى توصلها لأدلة تعزز مزاعم المراهقة، التي تقدمت بشكوى منذ أيام ادعت فيها تعرضها لاغتصاب جماعي أثناء […]

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