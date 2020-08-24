الاعلان عن اول دولة ستحصل على لقاح كورونا الروسي

2020/08/24 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن مكتب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه اتفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن تكون بيلاروس أول دولة أجنبية تحصل على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وأفادت الرئاسة البيلاروسية، في بيان، بأن لوكاشينكو وبوتين أجريا، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية بحثا خلالها قضايا مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتفق الجانبان، حسب البيان، على أن يشارك المواطنين البيلاروس بشكل طوعي في المرحلة الثالثة لاختبارات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي تم تصميمه في روسيا.

وذكر مكتب لوكاشينكو أن "بيلاروس ستكون أول دولة يتم توريد هذا اللقاح إليها".

وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أمس الأحد، أن روسيا ستعمل على إنتاج حوالي 2 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي شهريا بحلول نهاية العام.

وقال في تصريح صحفي إن الحجم الشهري لانتاج جرعات اللقاح سيزداد تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة.

وأشار الوزير إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار الطلبات، التي تلقيناه، والنظر في توريد اللقاحات إلى الشركاء الأجانب، فإنه من الضروري أولا توفير الطلب المحلي".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الحادي عشر من الشهر الجاري، تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا في العالم، يحمل أسم "سبوتنيك-V".

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