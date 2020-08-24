العمليات المشتركة: التحالف الدولي ملتزم بتسليم المواقع كافة

2020/08/24 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن قوات التحالف الدولي ملتزمة مع الحكومة العراقية بتسليم المواقع التي كانت تشغلها كافة.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوات التحالف الدولي ملتزمة مع العراق بتسليم المواقع كافة التي كانت تشغلها في البلاد"، لافتا إلى أن "التسليم جاء بطلب من الحكومة العراقية، حيث إن الكثير من المواقع أنهت مهامها التدريبية والإعدادية وأصبح من الضروري تسلم تلك المواقع من قوات التحالف".

وأضاف أن "الموقع رقم 8 في معسكر التاجي سلم للقوات الأمنية من قبل القوات الأمريكية والاسترالية والنيوزلندية، والذي كان يستخدم لتدريب القوات الأمنية العراقية لتمكينها من العمل بصورة مستمرة"، مبينا أن "التسليم تم بعد إكمال مهمة التحالف بتدريب القوات الأمنية، التي قدمت بطلب من الحكومة العراقية عام 2014".

وتابع أن "العمليات المشتركة لديها جدول زمني في تسلم المواقع التي شغلتها قوات التحالف، حيث أصبح موقع التاجي تحت سيطرة القوات العراقية"، مشيرا إلى أن "التحالف الدولي مازال يعمل مع القوات الأمنية في محاربة عصابات داعش الإرهابية من خلال الضربات الجوية والجهد الاستخباراتي".

ولفت إلى أن "قوات التحالف التي انسحبت من التاجي عادت إلى المكان الذي قدمت منه خارج العراق ولا يوجد إعادة تموضع أو انتشار".

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