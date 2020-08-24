2020/08/24 | 19:05 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 24 أغسطس 2020 | 07:04 مساءً | عدد القراءات : 2

بريطانيا تسجل انخفاضا لافتا للإصابات والوفيات بكورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 853 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، في تراجع لافت لكلا المؤشرين مقارنة مع الأيام الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 853 حالة لتصل إلى 326495.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا في 20 أغسطس 1182 حالة، وفي 21 أغسطس 1033، وفي 22 أغسطس 1288، وفي 23 أغسطس 1041.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 4 وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41433.

وسبق أن سجلت بريطانيا 6 حالات يوم 20 أغسطس، وحالتين في 21 أغسطس، و18 حالة في إحصائية 22 أغسطس، و6 في 23 أغسطس.

وشهدت بريطانيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، التي كانت سابقا من أكبر بؤر الجائحة في العالم، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

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