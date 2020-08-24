تفاصيل جديدة: ربط كهرباء العراق بالخليج “نحو الاكتمال”… دولتان ستكونان أولى المحطات المصدرة للأراضي العراقية

2020/08/24 | 19:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

افادت صحيفة أمريكية،الاثنين، بأن الولايات المتحدة تدفع للمضي بمشروع سعودي عراقي جديد للاستثمار في مجال الطاقة، مشيرة إلى أنه “نحو الاكتمال”.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الولايات المتحدة تسعى إلى دمج العراق مع جيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في مجال الطاقة، مبينة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثت بغداد، للمضي قدما نحو التعاون مع هذه الدول في مشروع ربط شبكة الكهرباء، وهي خطوة لتقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية.

وكانت واشنطن، منحت العراق، إعفاء من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة الإيرانية، لأسباب إنسانية تتعلق بغرق بغداد في الظلام دون هذه الطاقة في الوقت الذي يحاول فيه العراق تقليل اعتماده على طهران.

وقال وزير المالية العراقي، علي علاوي، الجمعة الماضي، إن المشروع “على وشك أن يتم تحديده وتصميمه وطرحه في المناقصات”، مضيفا “الشبكة الكهربائية في العراق من المحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات المملكة العربية السعودية والكويت”.

في المقابل، أكد متحدث باسم وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاقية “تتقدم نحو الاكتمال” وتتضمن خيارا لربط مباشر بين العراق والسعودية.

ويقول مسؤول كبير في إدارة ترامب، وفقا للصحيفة: “كنا نعمل على هذا”، في إشارة إلى توصيل شبكة الكهرباء العراقية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبدأت السعودية، مؤخرا محادثات حول استثمارات محتملة في مشروع حقل أرطاوي البالغ قيمته 2.2 مليار دولار، والذي يهدف إلى إعادة توجيه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي التي يهدرها العراق نحو توليد الطاقة، وفقا لوزير المالية العراقي ومسؤول نفطي سعودي.

وأضاف المتحدث باسم وزير الطاقة السعودي، أن الرياض تدرس أيضا استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية داخل العراق وصادرات الكهرباء من المشاريع المتجددة في السعودية لتزويد العراق.

ويواجه العراق صعوبات متزايدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث تفاقمت المشاكل بالشبكة الكهربائية، لكن بغداد تحتاج إلى تحديث البنية التحتية الكهربائية، حتى تتمكن من استقبال تدفق الطاقة من السعودية والكويت.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد قالت في 17 أغسطس الماضي، إن المرحلة الأولى من الربط الخليجي تحتاج إلى 14 شهراً.

وأوضحت: أنه في حال باشر الجانب الخليجي بتنفيذ المرحلة الأولى من الربط الخليجي فإنهم بحاجة إلى سقف زمني يقارب الـ 14 شهراً لإنجاز هذه المرحلة وبواقع 500 ميجا واط.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن العراق أكمل خط الفاو أبو فلوس رقم 1، ومحطة الفاو التحويلية 400، ويتبقى خط “فاو أبوفلوس رقم 2″، الذي وصلت نسبة إنجاز العمل فيه 60%، مؤكداً أن محافظ البصرة تعهد بإكمال هذا الخط وبذلك فإن العراق أكمل 80% من المتعلقات.

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