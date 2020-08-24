2020/08/24 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشترك بها 172 دولة..منظمة الصحة تكشف خطة عالمية لمكافحة كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشترك بها 172 دولة.. منظمة الصحة تكشف خطة عالمية لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشترك بها 172 دولة.. منظمة الصحة تكشف خطة عالمية لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).