استثمار المثنى تعلن افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع مدينة العاب السماوة

2020/08/24 | 19:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [المثنى-اين]افتتحت هيئة استثمار المثنى، المرحلة الثالثة من مشروع مدينة ألعاب السماوة المتضمنة لمطعم وكافيه فودلاند.

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