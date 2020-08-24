اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس

2020/08/24 | 19:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت صحيفة "الشارع المغاربي" المحلية، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ، اليوم الإثنين، أقدم على إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب.ورجحت مصادر من هيئة مكافحة الفساد، أن تكون إقالة شوقي الطبيب في إطار تصفية حسابات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، ورئيس الهيئة، على خلفية تأكيد شوقي الطبيب لـ "شبهة تضارب المصالح" التي كانت سببا مباشرا في سقوط الحكومة التونسية.وكشفت المصادر ذاتها، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قرر تعيين القاضي بمحكمة التعقيب، عماد بوخريص، على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلفا للعميد شوقي الطبيب.وتأتي إقالة شوقي الطبيب وسط جدل سياسي واسع في تونس، بعد سلسلة من الإقالات الأخيرة التي مارسها الفخفاخ بعد تقديمه استقالته إلى رئيس الجمهورية.يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، كان قد عين المحامي شوقي الطبيب، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لسمير العنابي في 6 كانون الثاني عام 2016.والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هي هيئة مؤقتة تم استحداثها إلى حين إرساء الهيئة الدستورية المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد.محمد المرسومي

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