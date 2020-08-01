{الفرات نيوز} تنشر اسماء المستفيدين من راتب المعين المتفرغ المتوقفة لذوي الاعاقة

2020/08/24 | 19:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} أوقفت هيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رواتب المستفيدين من راتب المعين المتفرغ الذين ظهرت اسماؤهم خلال مقاطعة بيانات المستفيدين في مركز المعلومات بالوزارة.





وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" تبين وجود 778 اسماً مزدوجة رواتبهم مع رواتب موظفي الدولة والراتب التقاعدي والمبينة اسماؤهم ضمن القوائم المرفقة".

ودعا رئيس الهيأة عصام عبداللطيف التميمي المستفيدين الموقوفة رواتبهم الى" مراجعة مقر الهيأة في بغداد واقسامها في المحافظات لتدقيق بياناتهم حسب الأحرف الابجدية المبينة ادناه مستصحبين معهم صورة عن القرار الطبي للمعاق والمستمسكات الثبوتية:-

١- الثلاثاء ٢٥-٨-٢٠٢٠

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٢- الاربعاء ٢٦-٨-٢٠٢٠

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٣- الخميس ٢٧-٨-٢٠٢٠

ع غ ق ف ك ل م ن هـ و ي

وفاء الفتلاوي

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