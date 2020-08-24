كاظم الحمامي يعلن عن إجراءات تحويل عائدية الصناعات البتروكيماوية الى وزارة النفط

2020/08/24 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلن النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي "عن إجراءات تحويل عائدية الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية من وزارة الصناعة الى وزارة النفط.وقال الحمامي " للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / تابعنا المخاطبات الرسمية المتضمنة تحويل عائدية هذه الشركة الى وزارة النفط،" لافتا الى حصول مكتبه على صورة من كتاب مكتب رئيس الوزراء موجه الى وزارة النفط تعقيبا على مطالباتنا " بربط مصير صناعة البتروكيماويات بوزارة النفط./انتهى

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