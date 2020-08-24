2020/08/24 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية تسييرها غدا الثلاثاء رحلات داخلية الى اربيل واخرى خارجية لكل من دبي وبيروت وطهران والقاهرة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا..تسيير رحلات داخلية وخارجية للخطوط الجوية العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا..تسيير رحلات داخلية وخارجية للخطوط الجوية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).