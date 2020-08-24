القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في واسط

2020/08/24 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/ القت مفارز شرطة مكافحة إجرام واسط القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية.



وقال مدير اعلام الشرطة الرائد حسن عواد غفلة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" فريق عمل خاص من مكافحة الإجرام وبعد متابعة دقيقة القى القبض على عصابة مكونة من (3 ) اشخاص تقوم بسرقة الدراجات النارية" مشيرا الى ان المتهمين اعترفوا بسرقة/9/ دراجات في مناطق دور العمال وحي الحكيم ومنطقة العمارات السكنية في الكوت ، "./انتهى

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