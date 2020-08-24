الخفاجي يكشف مصير قواعد التحالف الامريكي بالعراق

2020/08/24 | 19:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، أن قوات ما يسمى "التحالف الدولي" ملتزمة مع الحكومة العراقية بتسليم المواقع التي كانت تشغلها كا...

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