2020/08/24 | 19:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة "تعلق" اللجنة الدستورية السورية بعد إصابة ثلاثة من أعضائها بكورونا - الصورة للعربية نت

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