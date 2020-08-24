قيادي بالوطني الكردستاني: العراق بحاجة إلى 30 عاماً ليسترد وضعه الطبيعي

2020/08/24 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، الإثنين، 24 آب، 2020، إن العراق بحاجة إلى 30 عاما ليسترد وضعه الطبيعي بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وقال ملا بختيار خلال القائه محاضرة في ندوة حوارية مغلقة عُقدت اليوم في مدينة السليمانية، إن "العراق من البلدان التي نخرت جسده الفساد المالي المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها"، مبينا أنه "يتم الحديث دائما عن سرقة قرابة 500 – 600 مليار دولار امريكي في العراق بسبب الفساد فقط".

واضاف أن "العراق يحتاج من 25 إلى 30 عاما لكي تتم اعادة اعماره، واسترداد عافيته مرة اخرى، ولكن بشرط ألّا يُسرق فلسا واحدا خلال تلك المدة الزمنية".

وكانت لجنة النزاهة النيابية، كشفت الجمعة، 31 تموز، 2020، عن لقاء قريب مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ملفات الفساد.

وقال عضو اللجنة النائب جواد الساعدي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هذا اللقاء يهدف إلى بحث البرنامج الحكومي الذي عرض على مجلس النواب، فضلاً عن مناقشة ملفات الفساد التابعة لعدد من الوزارات"، لافتاً إلى أن "ملفات الفساد كثيرة جداً ،وهي أكبر من قدرات هيأة النزاهة ،ولا يمكن لعدد قليل من أعضاء الهيأة فتح هذه الملفات منذ العام 2003".

وطالب الساعدي بأن "تحوّل لجنة النزاهة لدائرة كاملة من قانونيين وإداريين ومحاسبين، وكل ما تحتاجه اللجنة لكشف الملفات، لاسيما بعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين"، مشيراً إلى "وجود الكثير من ملفات الفساد التابعة لوزارة النفط ،والتجارة وعقود شركات الهاتف النقال ،وعقارات الدولة ،وغيرها من الملفات، منها ملفات أحيلت إلى هيأة النزاهة والادعاء العام ،ومنها تحولت للجان فرعية مشكلة من اللجنة للتحقيق في هذه الملفات ".

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