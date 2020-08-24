انشاء أول مركز للدفاع المدني غرب الأنبار للمرة الاولى منذ تحريرها

2020/08/24 | 19:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…

أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، الاثنين، انشاء اول مركز للدفاع المدني للمناطق الغربية للمرة الاولى منذ تحريرها من ارهابي داعش.

وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية خصصت نحو مليار و 250 مليون دينار لإنشاء اول مركز للدفاع المدني في ناحية البغدادي غربي الانبار، للقيام بمهام عمله على كافة المناطق الغربية”، معتبرا ان “الخطوة تعد الاولى من نوعها منذ تحرير القاطع الغربي من عناصر داعش الاجرامي “.

وأضاف ان “المركز سيجهز بعجلات اطفاء كاملة وكادر قادر على التحرك بشكل فوري في حال حدوث اي طارئ في القاطع الغربي للمحافظة”، موضحا ان “البنى التحتية لتلك المناطق تعاني من اضرار كبير نتيجة تفجيرها وسرقة محتوياتها من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على القاطع الغربي للمحافظة”.



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