اكبر سبيكة ذهب في العالم يقترب سعرها من 17 مليون دولار

2020/08/24 | 19:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تُعرض اكبر سبيكة ذهب في العالم وزنها 250 كيلوغرام في متحف منجم “توي غولد” السابق في مدينة إيزو باليابان.

ويقول مسؤولون عن المتحف في تصريحات لوسائل إعلام، ان السبيكة كان يبلغ سعرها 3.7 مليون دولار، الا ان ارتفاع سعر الذهب ووصوله الى مستويات قياسية تجاوزت 2 الف دولار للاونصة بالتزامن مع جائحة كورونا، فقد ارتفع سعر اكبر سبيكة في العالم الى 17 مليون دولار حاليا.

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