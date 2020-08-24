الحلبوسي يعقد اجتماعا لبحث تحضيرات إجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/24 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط تشكل لجنتين لرسم السياسات العامة للطاقة والأمن الغذائي

أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، تشكيل لجنتين برئاسة وزارة التخطيط، الأولى تُعنى برسم سياسات الطاقة التي تشمل الكهرباء والنفط والغاز والمصادر الأخرى، فيما تتولى اللجنة الثانية، رسم سياسات الامن الغذائي في البلاد.

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