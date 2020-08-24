2020/08/24 | 19:36 - المصدر: عين العراق

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الحلبوسي يعقد اجتماعا لبحث التحضيرات الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات المبكرة

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بحضور النائب الثاني ورئيس اللجنة القانونية ونائبه، اجتماعا مع أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللجنة الأمنية العليا؛ لبحث التحضيرات الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات المبكرة، كذلك حضر الاجتماع ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق.

واستعرض الاجتماع بحسب بيان مكتب الحلبوسي الاعلامي، "الخطوات التي تعمل عليها المفوضية استعداداً لإجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملهم، ومنها تهيئة الموازنة الانتخابية ونقص الكوادر وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمؤسسة وكوادرها، فضلا عن توزيع وإصدار البطاقة البايومترية".

ودعا الاجتماعُ المفوضيةَ إلى "اتخاذ إجراءات ميدانية تسهم في حلِّ مشكلة توزيع وإصدار البطاقة البايومترية، ومنها تفعيل الفرق الجوالة لزيادة نسبة الحاصلين عليها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوزيعها.



كذلك تم بحث إمكانية تنسيق المفوضية مع وزارة الداخلية للاستفادة من بياناتها البايومترية، وإمكانياتها في زيادة عدد المسجلين بايومتريا".

كما أكد الاجتماع على "أهمية تنسيق المفوضية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق للاستفادة من مشورتها بالإجراءات المتخذة، فضلا عن أهمية إشرافها على عملية الانتخابات المقبلة، لتكون ذات مصداقية، إضافة إلى رقابة المنظمات المعنية بالشأن الانتخابي".

كما جرت "مناقشة إمكانية التعاون بين المفوضية ورئاسات الاستئناف في المحافظات والكوادر الجامعية في تعزيز الرقابة على مجريات العملية الانتخابية المقبلة، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية الأخرى".

واكد رئيس مجلس النواب "خلال الاجتماع دعم المجلس لعمل المفوضية، مشددا على ضرورة حفظ استقلاليتها؛ من أجل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، داعياً المفوضية إلى تكثيف جهودها من أجل استكمال تحضيراتها لإجراء الانتخابات المبكرة".

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