نائب: الاتفاقيات الأمريكية محاولة لابعاد العراق عن الاتفاقية الصينية

2020/08/24 | 19:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الاثنين، عن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لابعاد العراق عن الاتفاقية الاقتصادية مع الصين.

وقال الزاملي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “أمريكا وقعت 8 اتفاقيات مع العراق خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبيت الأبيض”، لافتا إلى إن “تلك الاتفاقيات التي وقعت هي محاولة لإبعاده عن الاتفاقية الصينية وتحقيق عدم استقرار من الجانب الخدمي”.

وأضاف أن “أمريكا تريد أن تبقى مسيطرة على الملف الاقتصادي العراقي ولن تسمح بعقد الاتفاقيات الاقتصادية مع دول أخرى”، مبينا أن “زيارة الكاظمي لواشنطن أخذت الطابع الإعلامي أكثر من الفائدة السياسية والاقتصادية للعراق”.

و اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اول امس السبت، ان قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية لا يتحمل المزايدات والتسويف.



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