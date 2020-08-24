رسمياً.. الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة الامريكية 2020

2020/08/24 | 19:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رشح الحزب الجمهوري الأمريكي رسميا رئيس البلاد الحالي، دونالد ترامب، لتمثيله في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر تشرين الثاني 2020.وحصل ترامب، خلال المؤتمر العام لحزبه في مدينة شارلوت بكارولينا الشمالية، على أصوات 1276 مندوبا جمهوريا من كل الولايات الأمريكية.وأصبح ترامب بالتالي مرشحا رسميا من الجمهوريين في انتخابات 3 نوفمبر، إلا أن تصويت اليوم يحمل طابعا شكليا حيث سبق أن فاز الرئيس الأمريكي الحالي في كل الانتخابات التمهيدية في ظل غياب أي منافسة داخلية حادة.ويخوض ترامب معركة انتخابية في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل لفوز ولاية رئاسية ثانية مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في عهد حكم سيد البيت الأبيض السابق، باراك أوباما.وتجري الانتخابات الرئاسية وسط زيادة الهجمات المتبادلة الحادة بين المرشحين في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع غير المسبوق لمستوى البطالة.وكان نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، أعلن الخميس الماضي، قبوله رسميا خوض الانتخابات الرئاسية، عن الحزب الديمقراطي، في المرشح الجمهوري ترامب.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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